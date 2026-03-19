Norma Pimentel promueve liderazgo femenino con Cátedra Hermila Galindo

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo femenino y generar espacios de reflexión que incidan en la agenda pública, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez impulsó la cuarta edición de la Cátedra Hermila Galindo, que se llevó a cabo el pasado 18 de marzo en las instalaciones de la Universidad Alva Edison.

Inspirada en el legado de Hermila Galindo, pionera en la defensa de los derechos políticos y educativos de las mujeres en México, la Cátedra busca proyectar ese impulso histórico hacia nuevas generaciones, al promover la igualdad sustantiva y la participación plena.

En su participación, la diputada Norma Estela Pimentel destacó que la Cátedra Hermila Galindo se consolida como un espacio estratégico que no solo visibiliza el liderazgo de las mujeres, sino que también permite generar redes, compartir experiencias y fortalecer una agenda pública más incluyente.

La legisladora subrayó que estos encuentros aportan elementos relevantes para el trabajo legislativo, al vincular la experiencia de mujeres en distintos ámbitos con la construcción de políticas públicas que respondan a las realidades actuales.

La Cátedra reunió a mujeres con trayectoria en distintos ámbitos para compartir experiencias, visiones y retos en torno a su participación en la toma de decisiones. Se pretende consolidar este espacio como una plataforma de diálogo que trascienda el ámbito académico.

En esta cuarta edición participaron como ponentes: Mónica Prida Coppe, Subdirectora de Grupo Síntesis; Edurne Ochoa, Presidenta de 33 Mujeres A.C.; Silvia Tanús, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla y María Fernanda Morales, docente de la Universidad Alva Edison.

Asimismo, se contó con la presencia del rector de la Universidad Alva Edison, Jorge León Vázquez, quien acompañó este ejercicio de diálogo y reflexión.