SEDIF Puebla ha cumplido la mayoría de sus metas: Ceci Arellano

Al rendir su primer informe de actividades, la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF de Puebla, Ceci Arellano, afirmó que cambiar vidas y tocar corazones es el verdadero sentido del trabajo del organismo.
En su mensaje, destacó que al tomar protesta en el cargo realizó 10 compromisos para el sexenio; sin embargo, la mayoría de ellos se ha cumplido en el primer año de trabajo, por lo que afirmó: “Van por buen camino“.
Expresó que durante este año tuvo la oportunidad de mantener la cercanía con la gente, recorriendo comunidades, escuchando a sectores vulnerables y atendiendo directamente sus necesidades, lo que le ha permitido constatar de primera mano las necesidades de la población para fortalecer la atención institucional.
#Puebla 🗣️ En su primer informe de actividades, la presidente honoraria del SEDIF, Ceci Arellano destacó que cambiar la vida y tocar los corazones de los sectores vulnerables es el verdadero sentido del organismo.— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 19, 2026
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En ese sentido, enfatizó que los apoyos otorgados, como aparatos de rehabilitación y canastas alimentarias, representan una “segunda oportunidad” para muchas familias.
Asimismo, reafirmó su compromiso para continuar trabajando con cercanía, calidez y dignidad para atender a las familias poblanas por el bienestar del estado.
Entre sus logros destacó:
- La atención a 268 niños, niñas y adolescentes en Casas de Asistencia, así como de 421 menores atendidos en Casas de Migrantes.
- 534 menores beneficiados con el programa de desayunos calientes.
- Mil 169 desayunadores escolares equipados.
- Más de 12 mil asesorías jurídicas y mil 648 servicios de mediación familiar, evitando la llegada a juicios.
- Apertura de la Casa del Abue Sur
- Entrega de 235 prótesis externas e internas, 4 mil 958 aparatos ortopédicos, 2 mil 74 aparatos auditivos y 13 mil 400 lentes.
- 50 cirugías de cataratas y 20 implantes de oído medio.
- 69 Unidades Básicas de Rehabilitación equipadas.
- Más de 5 mil atenciones gratuitas brindadas en el Centro Poblano de Salud Mental Infantil (CEPOSAMI).
- La adopción de 17 menores de edad.
🗣️ Durante el último año, el Sistema Estatal DIF brindó 4 mil 958 aparatos ortopédicos y 235 prótesis externas.— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 19, 2026
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Ceci no busca ser candidata: Armenta
Tras escuchar los logros del Sistema Estatal DIF, el gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que el trabajo del organismo es auténtico y que no tiene ningún interés electoral.
Subrayó que el “gran trabajo de su esposa”, Ceci Arellano, no es porque ande buscando ser candidata o algo, lo cual además está prohibido.
Sin embargo, el mandatario consideró necesario aclarar dicha situación, pues dijo que en política “a veces la perversidad es muy grande y cuando ven que alguien trabaja, lo primero que hacen es pegarle“.
🗣️ Tras escuchar los logros del Sistema Estatal DIF, el gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que el trabajo del organismo es auténtico y que su esposa, Ceci Arellano, no busca ser candidata.— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 19, 2026
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El mandatario afirmó que Ceci Arellano está muy consciente de que ella hace el trabajo en equipo por convicción y porque le sirve a los poblanos, y adelantó que uno de los próximos proyectos del DIF de Puebla es la expansión del modelo del CEPOSAMI a los municipios.
Otros proyectos futuros: Casa de la Maternidad, Centro Integral de Rehabilitación, Casa del Abue Poniente y la Célula de Bienestar Animal, los cuales podrían concretarse este año.
Editor: César A. García