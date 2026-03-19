SEDIF Puebla ha cumplido la mayoría de sus metas: Ceci Arellano

Al rendir su primer informe de actividades, la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF de Puebla, Ceci Arellano, afirmó que cambiar vidas y tocar corazones es el verdadero sentido del trabajo del organismo.

En su mensaje, destacó que al tomar protesta en el cargo realizó 10 compromisos para el sexenio; sin embargo, la mayoría de ellos se ha cumplido en el primer año de trabajo, por lo que afirmó: “Van por buen camino“.

Expresó que durante este año tuvo la oportunidad de mantener la cercanía con la gente, recorriendo comunidades, escuchando a sectores vulnerables y atendiendo directamente sus necesidades, lo que le ha permitido constatar de primera mano las necesidades de la población para fortalecer la atención institucional.

#Puebla 🗣️ En su primer informe de actividades, la presidente honoraria del SEDIF, Ceci Arellano destacó que cambiar la vida y tocar los corazones de los sectores vulnerables es el verdadero sentido del organismo.



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En ese sentido, enfatizó que los apoyos otorgados, como aparatos de rehabilitación y canastas alimentarias, representan una “segunda oportunidad” para muchas familias.

Asimismo, reafirmó su compromiso para continuar trabajando con cercanía, calidez y dignidad para atender a las familias poblanas por el bienestar del estado.

Entre sus logros destacó:

La atención a 268 niños, niñas y adolescentes en Casas de Asistencia, así como de 421 menores atendidos en Casas de Migrantes.

534 menores beneficiados con el programa de desayunos calientes.

Mil 169 desayunadores escolares equipados.

Más de 12 mil asesorías jurídicas y mil 648 servicios de mediación familiar, evitando la llegada a juicios.

Apertura de la Casa del Abue Sur

Entrega de 235 prótesis externas e internas, 4 mil 958 aparatos ortopédicos, 2 mil 74 aparatos auditivos y 13 mil 400 lentes.

50 cirugías de cataratas y 20 implantes de oído medio.

69 Unidades Básicas de Rehabilitación equipadas.

Más de 5 mil atenciones gratuitas brindadas en el Centro Poblano de Salud Mental Infantil (CEPOSAMI).

La adopción de 17 menores de edad.

🗣️ Durante el último año, el Sistema Estatal DIF brindó 4 mil 958 aparatos ortopédicos y 235 prótesis externas.



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Ceci no busca ser candidata: Armenta

Tras escuchar los logros del Sistema Estatal DIF, el gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que el trabajo del organismo es auténtico y que no tiene ningún interés electoral.

Subrayó que el “gran trabajo de su esposa”, Ceci Arellano, no es porque ande buscando ser candidata o algo, lo cual además está prohibido.

Sin embargo, el mandatario consideró necesario aclarar dicha situación, pues dijo que en política “a veces la perversidad es muy grande y cuando ven que alguien trabaja, lo primero que hacen es pegarle“.

🗣️ Tras escuchar los logros del Sistema Estatal DIF, el gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que el trabajo del organismo es auténtico y que su esposa, Ceci Arellano, no busca ser candidata.



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El mandatario afirmó que Ceci Arellano está muy consciente de que ella hace el trabajo en equipo por convicción y porque le sirve a los poblanos, y adelantó que uno de los próximos proyectos del DIF de Puebla es la expansión del modelo del CEPOSAMI a los municipios.

Otros proyectos futuros: Casa de la Maternidad, Centro Integral de Rehabilitación, Casa del Abue Poniente y la Célula de Bienestar Animal, los cuales podrían concretarse este año.

Editor: César A. García

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