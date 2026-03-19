Detienen a presunto asaltante de tienda en la Romero Vargas

Un hombre señalado por su presunta participación en el robo con violencia contra una tienda de conveniencia fue detenido por elementos de la Policía de la Ciudad, en reacción inmediata en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Se trata de Erick “N”, de 24 años de edad, quien junto con otro hombre presuntamente ingresaron a un negocio y con arma de fuego amagaron a uno de los empleados, para obligarlo a que les entregara artículos de valor.

A través de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), se recibió una alerta de auxilio, por lo que de inmediato se aproximaron los uniformados que estaban en despliegue territorial en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Esta acción permitió detener a uno de los presuntos responsables, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de robo a comercio con violencia.

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mantiene esquemas de prevención y reacción para salvaguardar la integridad física de las y los ciudadanos, además de proteger su patrimonio.