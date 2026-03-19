SOAPAP detecta 300 mdp en inversiones sin acreditar de Agua de Puebla

La directora del SOAPAP, Josefina Morales Guerrero, reveló que más de 300 millones de pesos en inversiones correspondientes al periodo 2022-2024 no han sido acreditados por la empresa Agua de Puebla, como lo establece el título de concesión.

En entrevista, explicó que si bien la concesionaria ha realizado inversión pública, aún falta comprobar documentalmente el destino de estos recursos; por ello, el organismo que encabeza se encuentra en la revisión de expedientes.

En ese sentido, dijo que no se ha presentado ninguna denuncia debido a que el análisis inició tras su llegada al cargo el pasado 15 de febrero.

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Morales Guerrero también detalló que el SOAPAP mantiene una deuda superior a los 2 mil 300 millones de pesos con Banobras, la cual se pretende liquidar hacia 2028, así como con la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA).

Debido a que las finanzas del organismo están comprometidas, dijo que el Gobierno del Estado intervendrá como “deudor solidario” y cubrirá el pasivo con Banobras, por lo que entonces el organismo seguirá cubriendo la deuda con la administración estatal.

La funcionaria confirmó que se encuentra realizando un diagnóstico integral del sistema, que no solo contempla la situación financiera, sino también la calidad del servicio, el suministro y el saneamiento, con el objetivo de tomar decisiones que permitan mejorar la operación del organismo regulador.

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