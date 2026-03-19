Feria del Empleo para Mujeres ofrecerá 2 mil vacantes en Puebla

En la capital poblana, la fuerza laboral de las mujeres es la más grande por debajo de la zona metropolitana del Valle de México, Monterrey y Guadalajara, afirmó el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jaime Oropeza Casas.

Al presentar la Feria del Empleo de Mujeres Imparables, el funcionario municipal aseveró que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la capital del estado la fuerza laboral femenina es de 503 mil 827 mujeres, 43.77 por ciento de todo el municipio.

La tasa de ocupación es de 97.67 por ciento, es decir, que se estima que solo dos de cada 100 mujeres económicamente activas de la ciudad están desempleadas, una tasa de 2.33 por debajo del promedio nacional, estimó Oropeza Casas.

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La Feria del Empleo para Mujeres Imparables que se llevará a cabo el 23 de marzo en el Centro de Convenciones William O. Jenkins, en la que habrá 2 mil vacantes ofrecidas por 50 empresas, un total de 5 mil espacios laborales, incluidas las bolsas de trabajo de dependencias federales, estatales y municipales.

El horario de atención es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y las interesadas tendrán que registrarse a través de la página feriadeempleo.pueblacapital.gob.mx o acudir ese día para que personal de la dependencia las apoye.

Además de las vacantes laborales, habrá servicios de la Secretaría de Mujeres municipal, el DIF municipal y personal de la dependencia para apoyar en la gestión de los créditos imparables.

Editor: César A. García

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