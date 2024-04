María Elena busca a Saúl Rojas, su hijo desaparecido en Cuapiaxtla

María Elena es una mujer muy tímida, pero agarra valor y sostiene la lona con el nombre de su hijo desaparecido, Saúl Rojas Luna, sobre su pecho, a quien ha buscado por sus propios medios desde el 9 de septiembre de 2021.

El último rastro que tiene de él es que vivía en Cuapiaxtla de Madero, pero iba a trabajar en Tecamachalco, parte del conocido como triángulo rojo. Trabajaba como cobrador con una persona que vendía artículos a crédito.

La última vez que habló con él fue a través de un mensaje de Messenger en Facebook la noche del 7 de septiembre de 2021, pero al intentar escribirle de nuevo ya no obtuvo respuesta. En ese entonces tenía 28 años de edad.

Espero algunos días, pero al ver que seguía sin comunicarse, se preocupó y entonces denunció su desaparición.

“Cuando me di cuenta que no lo encontraba fue cuando puse la denuncia por desaparición”, dijo.

Sabe que viajaba en su motocicleta roja con blanco, la cual cuando la Fiscalía General del Estado hizo un cateo en donde vivía, no fue encontrada en su vivienda.

María Elena dice que no tenía la dirección donde vivía su hijo, hasta que desapareció la investigó, y cuando las autoridades llegaron al lugar no encontraron su ropa ni otras pertenencias. Ella es originaria de Nealtican, Puebla.

Una vez le platicó que le robaron una camioneta a mano armada en su trabajo en esa misma zona del triángulo rojo, y le hizo la recomendación de que si volvía a suceder no opusiera resistencia.

“Su desaparición no la entiendo, no digo que era perfecto, pero no andaba en malos pasos”, relató.

La madre lamentó no contar con los recursos suficientes para continuar con su búsqueda, pues casi tres años después apenas pudo imprimir sus lonas con la fotografía de su hijo.

María Elena compartió que la angustia por no saber el paradero de su hijo no la deja ni siquiera trabajar.

