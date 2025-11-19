México tendrá la supercomputadora pública más grande de América Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de una red nacional de supercómputo que incluirá una supercomputadora, considerada la más potente de América Latina. El proyecto formará parte del Plan México y busca concentrar capacidad de cálculo para procesos de alto volumen y complejidad.
La infraestructura se desarrollará con asesoría internacional y colaboración académica, manteniendo diseño y propiedad nacional. Se integrarán centros de cómputo existentes en universidades e instituciones a través de una red distribuida que potenciará el ecosistema científico del país.
Te puede interesar: ¿Qué es Cloudflare y cómo su caída afectó a X, ChatGPT y otros servicios?
Entre sus aplicaciones públicas están la modelación climática de alta resolución, el procesamiento de imágenes satelitales para agricultura, el análisis de datos aduaneros y el entrenamiento de modelos de lenguaje en español con datos locales. Estas capacidades permitirán proyectos en salud, materiales y simulaciones científicas que requieren cálculo paralelo masivo.
El gobierno prevé que la red impulse la formación de capital humano especializado en cómputo de alto rendimiento y manejo de grandes volúmenes de datos. También se espera atraer inversiones y facilitar colaboraciones internacionales, reduciendo la dependencia de centros extranjeros para investigación aplicada.
Te recomendamos: