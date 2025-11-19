Aprehenden a hombre con arma sin licencia en Izúcar de Matamoros

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a un hombre por la portación de un arma de fuego sin la licencia correspondiente.

Tras una persecución en San Nicolás Tolentino, junta auxiliar de Izúcar de Matamoros, las fuerzas federales y estatales lograron detener a Juan José N., de 30 años.

En esta intervención, la Policía Estatal y personal de la Marina aseguraron un arma de fuego corta, calibre 22 milímetros, y la camioneta en la que se trasladaba el ahora detenido.

El probable responsable y los indicios recolectados fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Federal, para las diligencias pertinentes.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, fortalece las acciones operativas para inhibir conductas delictivas y garantizar entornos más seguros para las familias poblanas.

Te recomendamos: