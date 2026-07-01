Más de 130 mil personas disfrutaron la Feria de Cuautlancingo 2026

La Feria de Cuautlancingo 2026 concluyó con un balance ampliamente positivo al registrar más de 130 mil asistentes durante sus actividades, una cifra histórica que supera por amplio margen la edición del año pasado, cuando se contabilizaron más de 37 mil visitantes.

Además del éxito en convocatoria, el evento cerró con saldo blanco, resultado del trabajo coordinado entre las distintas corporaciones de seguridad, protección civil y servicios municipales.

Durante varios días, miles de familias de Cuautlancingo y de municipios vecinos disfrutaron de una programación artística, cultural y recreativa pensada para todos los públicos, convirtiendo a la feria en un espacio de convivencia, tradición y fortalecimiento del tejido social.

Los conciertos fueron uno de los principales atractivos de esta edición. Las presentaciones de Manuel Mijares, La Maldita Vecindad, Banda Cuisillos, Alameños de la Sierra, Aarón y su Grupo Ilusión con Mariana Seoane y Nodal congregaron a las mayores asistencias, confirmando el interés de la ciudadanía por una cartelera de primer nivel que reunió a artistas de distintos géneros musicales y generaciones.

Al respecto, el presidente municipal Omar Muñoz destacó que el desarrollo ordenado de la feria fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las dependencias municipales, los cuerpos de emergencia, los elementos de seguridad, el personal operativo y los organizadores, quienes garantizaron que cada actividad se desarrollara en un ambiente de tranquilidad y sana convivencia.

Agregó que la derrama económica generada durante los días de celebración benefició a comerciantes, prestadores de servicios, emprendedores y productores locales, lo que fortaleció la actividad económica del municipio y proyectó a Cuautlancingo como un destino atractivo para el turismo regional.

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