Marcha de la 28 de Octubre afecta vialidades en Puebla

Durante la mañana de este lunes, integrantes de la organización 28 de Octubre realizaron una nueva manifestación para conmemorar el noveno aniversario del asesinato de Meztli Sarabia.

La movilización comenzó alrededor de las 09:00 horas en las inmediaciones del Mercado Hidalgo y avanzó por la 11 Norte con dirección al Zócalo de Puebla. La marcha provocó afectaciones a la circulación vehicular en el Centro Histórico, debido al cierre temporal de diversas vialidades.

Asimismo, el servicio de la Línea 3 de RUTA fue suspendido durante aproximadamente dos horas, por lo que decenas de usuarios tuvieron que caminar para buscar rutas alternas y abordar otras unidades de transporte.

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Alrededor de las 10:30 horas, los cerca de 600 manifestantes llegaron a la avenida Reforma, donde lanzaron consignas mientras avanzaban hacia el Palacio Municipal. Frente al inmueble ofrecieron un posicionamiento y, minutos después de las 11:00 horas, concluyeron la protesta y liberaron las vialidades.

La movilización tuvo como propósito recordar el asesinato de Meztli Sarabia, ocurrido en 2017 al interior de las oficinas de la organización, ubicadas en la zona del Mercado Hidalgo.

#Puebla📢 Inicia esta mañana la manifestación de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre con motivo del noveno aniversario del asesinato de Meztli Sarabia.



La marcha tomará el recorrido habitual, desde el Mercado Hidalgo hasta la Fiscalía General del Estado,… pic.twitter.com/TrclPuQtQb — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 29, 2026

Editor: César A. García

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