Mónica Della Vecchia se suma a “fiebre de bardas” en Puebla

Pese a que su partido ha criticado el uso de mobiliario urbano para la promoción política, la exdiputada local del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, se sumó a la “fiebre de bardas” en la capital poblana con el objetivo de posicionar su imagen de cara al proceso electoral de 2027.

A través de redes sociales se constató la aparición de pintas con el color azul institucional de Acción Nacional, acompañadas por la frase “Mónica De la Vequia, estoy contigo”.

Aunque en el rotulado se aprecia un evidente error en la grafía de su apellido, las estructuras hacen una clara alusión a la exlegisladora blanquiazul, quien estaría interesada en competir por la candidatura a la alcaldía de Puebla.

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La aparición de esta propaganda ha generado cuestionamientos internos y externos, debido a que la dirigencia de Acción Nacional han promovido denuncias ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) en contra de los aspirantes de Morena por la pinta de bardas.

Sin embargo, Della Vecchia no es la única panista que ha recurrido al uso de pintura y fachadas como una estrategia de promoción personalizada.

Las bardas de la diputada federal Genoveva Huerta Villegas, quien también buscaría la presidencia municipal de la capital— saturan la lateral del Periférico Ecológico y otros puntos con la leyenda “Te amo Genoveva”.

Mientras que Jorge Aguilar Chedraui, expresidente del Congreso del Estado durante el sexenio morenovallista reapareció en el escenario público mediante bardas rotuladas en los extremos sur y norte de la ciudad.

Versiones periodísticas apuntan a que el exfuncionario estatal busca amarrar una candidatura a una diputación local o federal en el proceso intermedio del 2027.

Editor: Renato León

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