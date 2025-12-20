Texmelucan celebra posada dirigida a adultos mayores

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan y el Sistema Municipal DIF realizaron una posada dirigida a los adultos mayores de la estancia de día “Nuevo Amanecer”, con el objetivo de mantenerse unidos y conservar las tradiciones de esta temporada de fin de año.

En este evento, el presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez reconoció a los adultos mayores, quienes a través de talleres conservan su autonomía, bienestar y socialización; además, refrendó su compromiso para mejorar los espacios de la estancia de día para las personas de la tercera edad y que puedan desarrollar sus actividades recreativas y terapéuticas en un entorno seguro.

En este sentido, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Karla González Martínez, agradeció a los asistentes por unirse a esta festividad que promueve la unión, los valores y la sana convivencia.

El Gobierno Municipal y el Sistema Municipal DIF refrendan su compromiso con los grupos vulnerables, para mejorar la calidad de vida y bienestar de quienes más lo necesitan en Texmelucan.

