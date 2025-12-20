Gobierno de Puebla reconoce 250 trayectorias judiciales

Desde el Gobierno del Estado, se mantiene una relación de coordinación y respeto con el Poder Judicial, con el objetivo de mejorar el servicio público y fortalecer una justicia humana, sin burocracia ni irregularidades, que deje satisfechas a las y los poblanos, afirmó el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar, en representación del gobernador Alejandro Armenta.

Acompañado por la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, el secretario de gobernación enfatizó que el gobernador Alejandro Armenta reconoce la trayectoria de mujeres y hombres que han dedicado gran parte de su vida al servicio judicial, al considerar que su trabajo tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Añadió que el Gobierno estatal reafirma la disposición a coadyuvar de manera permanente para que cada dependencia cumpla su función con sensibilidad social, honestidad y compromiso con la paz y la armonía en las comunidades poblanas.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez, señaló que el encuentro permitió valorar la constancia y la vocación de servicio de quienes han dedicado más de 35 años de su vida al Poder Judicial. Informó que, durante los últimos meses, se realizaron recorridos por más de 90 distritos judiciales para conocer de manera directa las necesidades del personal y fortalecer una justicia verdadera, construida con personas, experiencia y trabajo coordinado en favor de la ciudadanía.

Durante la ceremonia se entregaron más de 250 reconocimientos a personal con trayectorias de 31 a 51 años de servicio, entre ellos el homenaje a Graciela Hernández Zamora, con 51 años de labor ininterrumpida. En su mensaje, expresó gratitud y orgullo por haber servido a la ciudadanía desde el Poder Judicial.

