Atlixco ofrece 15% de descuento en pago anticipado del Predial 2026

El Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, informó que durante noviembre y diciembre las y los contribuyentes podrán obtener un 15% de descuento al realizar el pago anticipado del Predial 2026, como parte de los estímulos fiscales que promueven el cumplimiento y apoyan la economía familiar.

Asimismo, personas pensionadas, jubiladas, en viudez, con discapacidad o adultas mayores recibirán un 50% de descuento, siempre que sean propietarias de un solo inmueble destinado a casa habitación, con valor catastral menor a $842,047 pesos, y presenten la documentación correspondiente.

Los pagos podrán realizarse de lunes a viernes de 8:00 a 15:45 horas en las cajas recaudadoras del Palacio Municipal, Rastro, Tránsito, Alberca Municipal, Plaza Moraleda, Plaza Atlixco, CRI y Mercado Ignacio Zaragoza. También se aceptan tarjetas de crédito o débito y transferencias bancarias.

La presidenta Ariadna Ayala exhortó a la ciudadanía a evitar fraudes, recordando que ningún funcionario está autorizado para realizar cobros a domicilio.

Para mayores informes, el Ayuntamiento de Atlixco pone a disposición el correo ingresos@atlixco.gob.mx y el teléfono 244 446 2244, invitando a aprovechar este beneficio que se traduce en más obras y bienestar para Atlixco.

