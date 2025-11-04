Ariadna Ayala invita a conocer “La Catrina Taquero”

En la recta final del Festival Internacional Valle de Catrinas, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a visitar la obra “La Catrina Taquero”, ubicada en Santo Domingo Atoyatempan.
Creada por el artista atlixquense Enrique Rashid Aparicio González, esta pieza fusiona arte, tradición y gastronomía al rendir homenaje al taquero, figura que simboliza unión y comunidad.
Con este proyecto, Ariadna Ayala reafirma su compromiso con la identidad cultural y el talento local que hacen de Atlixco, Ciudad del Arte y la Cultura, un orgullo de Puebla y de México.