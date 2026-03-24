Controlan incendio en supermercado de la 15 de Mayo

Las primeras horas de este martes, un incendio se presentó en Walmart de la 15 de Mayo, el cual fue controlado de inmediato por el personal de la tienda, con el apoyo de bomberos de Protección Civil Municipal, quienes realizaron labores para que la situación no representara riesgo para personas y vecinos de la zona.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 08:00 horas y fueron reportados por personas que se encontraban en el lugar, quienes fueron evacuadas de inmediato. Señalaron que el incendio inició en el área de panadería, donde habría ocurrido una presunta falla que ocasionó el fuego, provocando pánico y preocupación durante varios minutos.

Tras la llegada de personal de seguridad, minutos después de las 08:00 horas la situación regresó a la normalidad, después de que el fuego fuera controlado en su totalidad.

El incendio no representó riesgo para las personas, ya que no hubo lesionados ni daños materiales considerables. Sin embargo, algunas piezas de pan quedaron completamente quemadas a causa del siniestro.

#Seguridad 🔴 Incendio de una tienda Walmart en la 15 de Mayo. El incidente ya es atendido por elementos de emergencia. pic.twitter.com/qgMwJMIBMz — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 24, 2026

Te recomendamos: