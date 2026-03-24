Acusan a policías de extorsión en Chignahuapan; enfrentamiento deja un herido

Un conflicto entre habitantes de la comunidad de Michac, en el municipio de Chignahuapan, y elementos de seguridad pública derivó en un enfrentamiento que dejó a un civil lesionado por arma de fuego, esto después de que ciudadanos acusaran a policías municipales y a personal de la Guardia Nacional de presuntos actos de extorsión.

De acuerdo con testimonios, la noche del lunes un hombre pidió apoyo a vecinos tras señalar que había sido detenido por uniformados, quienes presuntamente le exigieron dinero en efectivo y le despojaron de un teléfono celular de alto valor.

La situación provocó la movilización de pobladores, quienes encararon a los agentes y exigieron la devolución de sus pertenencias.

#ConexiónVial 👇🏻 A través de un video previo a las agresiones entre civiles y elementos de la GN, pobladores de Michac acusan abuso de autoridad e intentos de extorsión por parte de los agentes contra integrantes de esta localidad.



En el video, se puede ver a Jorge Enrique,… pic.twitter.com/zrKsY4XpxN — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 24, 2026

Durante la confrontación, se solicitó refuerzo de más corporaciones, lo que generó una mayor presencia de autoridades en la zona, incluido el secretario de Seguridad Pública Municipal, José Enrique Hernández Valenzuela.

En videos difundidos posteriormente, se observa al mando entregando dinero en efectivo a civiles y mostrando un teléfono celular, argumentando que ambos objetos habían sido asegurados durante un recorrido.

La tensión escaló cuando los ciudadanos intentaron retener a los elementos señalados, quienes optaron por retirarse del lugar realizando disparos al suelo. Sin embargo, en medio de la dispersión, un hombre resultó herido en la pierna por impacto de bala.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha fijado una postura oficial sobre lo ocurrido, mientras que los pobladores rechazan versiones que los vinculan con actividades ilícitas y aseguran contar con evidencia en video para respaldar sus denuncias.

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