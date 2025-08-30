Marchan para exigir la búsqueda de desaparecidos en Puebla

Integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos y de la Red de Búsqueda de Personas Desaparecidas ocuparon las calles de la ciudad de Puebla este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para exigir, una vez más, la localización de sus seres queridos.

La jornada inició con una ceremonia religiosa, para después dar paso a una marcha que avanzó sobre el boulevard 5 de Mayo con rumbo al zócalo. También, frente a la Fiscalía General del Estado, las voces se alzaron.

#Puebla 🔍 Integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos llegan y se concentran en el zócalo, después de marchar sobre el Boulevard 5 de mayo, para exigir la búsqueda de sus familiares desaparecidos, lamentan que está fecha tenga que existir y esperan que para el próximo año… pic.twitter.com/Ea3VDyABfX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 30, 2025

Las madres y familiares llegaron al Zócalo portando fotos y mantas, acompañadas de consignas bajo una misma ida, seguir hasta encontrarlos.

Con el propósito concreto de conocer el paradero de sus familiares, los colectivos colocaron un “buzón de paz”, un intento por canalizar la solidaridad social y permitir que cualquier persona pueda brindar información de manera anónima.

La manifestación, cargada de un profundo pesar, estuvo también matizada por la esperanza de que para el próximo año sus seres queridos ya hayan sido localizados, un deseo que se repite cada vez que esta dolorosa fecha regresa.

#Puebla 🔍 Integrantes de la Red de Búsqueda de Personas Desaparecidas se manifestan frente a Fiscalía General del Estado por el día Internacional de las Personas Desaparecidas.



