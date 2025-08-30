Diseño Industrial de IBERO Puebla celebra 15 años de innovación

La Licenciatura en Diseño Industrial del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura (DADA) de la IBERO Puebla celebra 15 años de historia y crecimiento. Este evento tuvo lugar recientemente, destacando el impacto de la licenciatura en ámbitos estéticos, gráficos, médicos, ambientales, comunitarios y sociales.

Durante la conmemoración, Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, afirmó que la licenciatura está en uno de sus mejores momentos, señalando que “los 15 años son una etapa de mucho aprendizaje, vitalidad, cuestionamiento, y no queda otra cosa que ver hacia el futuro con mucha esperanza”.

Adriana Quiroz Hernández, directora del DADA, expresó su orgullo por la licenciatura, afirmando: “Es un orgullo estar aquí. Es un orgullo tener licenciaturas como Diseño Industrial, y por supuesto que vamos por muchos años más”.

En estos 15 años, la IBERO Puebla se ha posicionado entre las mejores universidades para estudiar Diseño Industrial a nivel estatal y nacional. La planta docente cuenta con amplia experiencia en enseñanza e incidencia en el sector, y los proyectos impulsados han marcado la pauta para mejorar el mundo.

Un ejemplo destacado es DEQ, un dispositivo que ayuda al sector de la cirugía pediátrica a mejorar el tiempo y la precisión en intervenciones en recién nacidos. Este proyecto fue desarrollado por un grupo de diseñadores industriales desde sus primeros semestres y ha evolucionado con el apoyo de tutores.

Gonzalo Hernández Pérez, docente de la universidad, presentó el proyecto, que busca reducir el tiempo de capacitación de cirujanos pediátricos, quienes antes necesitaban al menos 20 años para alcanzar un 99% de éxito en sus intervenciones.

La celebración también incluyó testimonios de quienes han liderado la licenciatura a lo largo de su historia, como la coordinadora actual, Marcela Duharte Solís, y sus predecesores. Compartieron alegrías, retos y la pasión que caracteriza al alumnado de IBERO Puebla.

El cambio de estigmas de género en el gremio y el compromiso con la excelencia académica son algunos de los rasgos que han definido el crecimiento de la Licenciatura en Diseño Industrial hasta lo que es hoy.