UDLAP sede del primer Festival Estudiantil de Cine en Cholula

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue sede del primer Festival Estudiantil de Cine en Cholula, celebrado el 27 y 28 de agosto. Este evento reunió a jóvenes cineastas y cinéfilos con el objetivo de fortalecer la escena cinematográfica en Puebla.

Con más de 40 cortometrajes en competencia, el festival incluyó obras de animación, documental y ficción, realizadas por estudiantes y recién egresados. Emilio Quiroz, director del FECC, afirmó: “Queríamos que desde el principio fuera un espacio de jóvenes para jóvenes”.

La inauguración estuvo a cargo de la Mtra. Josefina Buxadé, quien felicitó a los organizadores y destacó la importancia del cine: “Hoy nos reunimos para disfrutar de los mejores cortometrajes y celebrar la magia del cine”.

Además de las proyecciones, el festival ofreció conferencias con especialistas como Julie Rosales y David Vaka, quienes abordaron temas relevantes en la industria cinematográfica. Esta noche se anunciarán a los ganadores de cada categoría y se entregarán reconocimientos a los mejores talentos.

La UDLAP reafirma su compromiso con la educación integral de excelencia, evidenciado en los logros de sus estudiantes y egresados en festivales internacionales. Para más información sobre el festival y sus resultados, se pueden consultar las redes sociales oficiales del FECC.

