Arranca Ficómics BUAP con 90 autores invitados

Ficómics BUAP 2025 se inauguró el 29 de agosto en el Complejo Cultural Universitario, ofreciendo exposiciones, talleres y concursos hasta el 31 de agosto. Este evento se ha consolidado como un referente cultural y académico en el país.

Alfredo Avendaño Arenaza, titular de la Dirección General de Bibliotecas, destacó el compromiso de la universidad con la narrativa gráfica, que trasciende el entretenimiento y se convierte en un objeto de estudio.

Jaime Vázquez López, vicerrector de Docencia, recordó que la literatura siempre ha sido un aliado de la educación. Ficómics ha alcanzado el autofinanciamiento gracias al apoyo de la comunidad universitaria y del público en general.

En esta edición, 60 expositores presentarán ejemplares y objetos de colección, y cerca de 90 autores participarán en talleres y concursos que abarcan desde la creación de cómics hasta el doblaje y el cosplay.

Ficómics ha reunido a renombrados autores de México como Sixto Valencia, Jis y Trino, y René Del Valle, así como a talentos emergentes. Para más información sobre el programa, visita la página ficomics.buap.mx.