IMSS San Alejandro comenzaría a operar en noviembre

A principios de noviembre podría comenzar a operar el nuevo Hospital IMSS San Alejandro, cuya inauguración se ha postergado durante todo el año debido a atrasos en la adquisición de equipamiento médico para el nosocomio.

Así lo estimó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien reconoció que faltaba la instalación de equipos especializados en el nosocomio, mismos que seguían en proceso de adquisición, según la información que el compartió el organismo federal.

Aseguró que, en máximo dos meses tendría que ser inaugurado el nosocomio, cuya demolición y construcción inició hacia finales de 2022.

El mandatario destacó que la obra ya se concluyó, por lo que previo que en breve el nosocomio.

#Puebla 🏥 A principios de noviembre podría comenzar a operar el nuevo Hospital IMSS San Alejandro, cuya inauguración se ha postergado durante el año por la adquisición de su equipamiento, pues la obra ya se concluyó, señaló el gobernador Alejandro Armenta.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/wQ9yxsOFwK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 31, 2025

Sostuvo que la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que la obra se inaugure “completa”, por lo que esperan la llegada de los equipos y que el nosocomio preste servicio a partir de noviembre.

Tras el terremoto del 19 de septiembre 2017, el hospital de San Alejandro quedó inservible, por lo que fue demolido y su reconstrucción inició formalmente en diciembre de 2022, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las nuevas instalaciones tendrían capacidad para 180 camas, 35 especialidades, 6 quirófanos, tomógrafo, mastógrafo, área de hemodiálisis, entre otros servicios.

Editor: Renato León

Te recomendamos: