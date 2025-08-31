Confirman sentencia contra extorsionador que exigía 30 mil pesos en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que la sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de Edgar “N” quedó firme, por su responsabilidad en la comisión del delito de extorsión. El fallo judicial se mantuvo tras el rechazo de un recurso de apelación interpuesto por la defensa.

Los hechos se remontan al 1 de marzo de 2023, cuando la víctima comenzó a recibir mensajes telefónicos en los que se le exigía el pago de 30 mil pesos a cambio de no ser privado de su libertad nuevamente. Los extorsionadores hicieron referencia a un evento previo ocurrido el 4 de febrero de 2023, cuando la víctima había sido presuntamente retenida contra su voluntad.

Tras una negociación, el monto se redujo a 15 mil pesos y se acordó la entrega frente a la puerta 9 del Estadio Cuauhtémoc. La víctima alertó a la Fiscalía, que ya investigaba el caso relacionado con su privación de libertad anterior.

Durante un operativo de entrega controlada, Edgar N. descendió de un taxi con placas 9676SSJ para recoger el dinero y fue detenido en flagrancia.

El 12 de julio de 2024 se emitió la sentencia condenatoria, la cual fue impugnada por la defensa. Sin embargo, el Tribunal de Alzada determinó validar la resolución, dejando firme la condena de seis años de prisión.

