Niña es arrastrada por río en Tlacotepec de Porfirio Díaz

La tarde del sábado, una tragedia impactó a la junta auxiliar de Matzazongo de Guerrero, en Tlacotepec de Porfirio Díaz, cuando una menor de siete años identificada como Monserrat “N”, fue arrastrada por la corriente del río Tepozapa.

Los pobladores señalan que las autoridades municipales no han respondido y son ellos mismos quienes realizan la búsqueda.

Mientras la comunidad clama por ayuda y organiza brigadas con sus propios medios, el ayuntamiento de Tlacotepec San Sebastián permanece en silencio, sin emitir postura.

Los hechos ocurrieron cuando la niña estaba con otros menores a orillas del río. Al acercarse demasiado, fue arrastrada por la fuerza de la corriente. A pesar de que sus compañeros intentaron salvarla, no pudieron hacerlo.

🚨 El @Gob_Puebla a través de esta Coordinación encabeza un operativo de búsqueda de una menor de edad que aparentemente fue arrastrada por la corriente de un río en Tlacotepec de Porfirio Díaz.



Nuestro titular, coronel Bernabé López Santos, lleva a cabo un sobrevuelo para… pic.twitter.com/EJ1iXmsUPE — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) August 31, 2025

Ante esta situación, los habitantes han emprendido una búsqueda desesperada con palos, lámparas y cuerdas, arriesgando incluso su propia integridad.

La indignación es creciente ya que, hasta la noche de este sábado, ninguna autoridad municipal había acudido para apoyar. Para los vecinos fue una señal que la autoridad local está rebasada, indiferente y ausente en un momento crítico.

Cabe señalar que el Gobierno del estado de Puebla informó que, a través de la Coordinación de Protección Civil estatal, encabeza un operativo de búsqueda de la menor. El titular, coronel Bernabé López Santos, realiza un sobrevuelo para apoyar las labores en la región, mientras el personal en tierra trabaja junto con la familia y los pobladores en la localización.

