Liberan a cuatro mujeres aprehendidas por daños a fuente del zócalo

Las cuatro jóvenes detenidas el sábado pasado, acusadas de dañar la Fuente de San Miguel durante una protesta en el zócalo de Puebla, fueron liberadas este domingo.

Luna, Viridiana, Fernanda y Victoria fueron recibidas por sus familiares a la salida de la Fiscalía General de la República (FGR), donde permanecieron toda la noche.

Las jóvenes pertenecen a la Colectiva Morras Sororas Históricas e Histéricas, las cuales organizaron una manifestación en marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

La tarde del sábado, cuando terminaban su protesta hicieron iconoclasia en la fuente de San Miguel, la cual sufrió daños en su estructura, de acuerdo con la Gerencia del Centro Histórico.

Tras ello, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegó al primer cuadro de la ciudad y aprehendió a las jóvenes, acusadas de daño patrimonial.

#Puebla 🪡 Respecto a los incidentes ocurridos durante la marcha del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en el Zócalo, el Ayuntamiento de Puebla activó los protocolos de seguridad para preservar la integridad de las personas ante posibles agresiones. pic.twitter.com/Gz12ja9Zw5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 31, 2025

Editor: Renato León

