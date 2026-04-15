Pepe Chedraui presenta Tren de Pavimentación y asegura “cero deuda”

Al presentar el Tren Capitalino de Pavimentación, el presidente municipal Pepe Chedraui Budib aseguró que no dejará ninguna deuda a la siguiente administración y en tres semanas presentará las calles que pavimentará con el financiamiento solicitado y cuáles con la nueva maquinaria.

Desde la colonia Patrimonio al sur de la ciudad de Puebla, el edil sostuvo que se unieron a la estrategia del gobernador Alejandro Armenta Mier para mejorar los tiempos de entrega en la rehabilitación de vialidades con una inversión de 33 millones de pesos en el Tren de Pavimentación adquirido.

“Aquí no vamos a dejar ninguna deuda, cero deuda, así de sencillo, cero deuda de crédito, y por si acaso se queda una deuda pendiente, se quedarán los recursos para cubrirlos”, sostuvo.

En entrevista posterior, el edil explicó que, además de la maquinaria propia y los equipos para operarla, van a continuar con la licitación para proyectos que realicen las empresas constructoras.

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Además, resaltó que se ahorran en una primera etapa 33 por ciento en pétreos con las donaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de 240 toneladas.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa Salazar, explicó que el tren de pavimentación consiste en un compactador Tadem, otro de neumático, una petrolizadora y una pavimentadora, sumada a equipos de golpeo y 35 personas; podrán terminar en menos de dos semanas la calle Independencia de la colonia Patrimonio, en la que arranca este proyecto, a pesar de las lluvias atípicas de la temporada.

Las nuevas calles tendrán que quedar señalizadas y con luminaria, por lo cual la dependencia municipal se coordina con Servicios Públicos.

#Puebla 🗣️ Al presentar el Tren Capitalino de Pavimentación, el alcalde Pepe Chedraui asegura que no dejará ninguna deuda a la siguiente administración y en tres semanas presentará las calles que pavimentará con el financiamiento solicitado esta mañana.



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Advierten de escasez de pavimento

El secretario de Movilidad e Infraestructura advirtió que hay escasez de pavimento en el centro del país; sin embargo, dijo que van a trabajar para tener disponibilidad del material.

Aysa Salazar abundó que la dependencia va a trabajar con obras de rehabilitación, bacheo y a la par con la maquinaria adquirida, aparte de lo que se realizará con el crédito adquirido.

🗣️ El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, advirtió que hay escasez de pavimento en el centro del país, sin embargo, dijo que van a trabajar para tener disponibilidad del material.



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Editor: César A. García

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