Sheinbaum y presidente de FIFA se reúnen de cara al Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en Palacio Nacional, para afinar los detalles de la Copa Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La mandataria mostró imágenes del encuentro, en una de las fotografías sostiene el ansiado trofeo. Además, Infantino le entregó personalmente el boleto 00001, para que asista al primer partido de la competencia. Sheinbaum Pardo recibió el lugar 1 de la Fila 1.

A través de sus redes sociales, la mandataria destacó que México tendrá el honor de albergar la ceremonia inaugural de la justa mundialista en el Estadio Azteca.

“Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026″, expuso.

La titular del Ejecutivo federal confirmó que en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos del torneo.

El comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, anunció que el evento generará en México alrededor de 3 mil millones de dólares en negocios y creará más de 24 mil empleos. Además, se prevén inversiones para mejoras de los estadios que rondan los 200 millones de dólares.

El Mundial 2026 arrancará con su partido inaugural el jueves 11 de junio de 2026, y la final de la Copa Mundial tendrá lugar el domingo 19 de julio. El torneo presentará un formato expandido con 48 selecciones y 104 partidos, distribuidos en 16 sedes: 11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

