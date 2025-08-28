Gobierno investigará supuesta propiedad simulada del Club Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que se investigará la presunta simulación en la propiedad del Club Puebla, presentada por el periodista Amir Ibrahim de Los Reporteros MX.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la información será tomada en cuenta para investigar posibles casos de prestanombres y simulación en la propiedad.

De acuerdo con la denuncia expuesta por el reportero, la propiedad real del club no correspondería a Manuel Jiménez García, sino a dos personas supuestamente vinculadas a TV Azteca, situación que estaría avalada por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Además, el hombre alegó que el verdadero control estaría ligado a la televisora y Ricardo Salinas Pliego, lo que violaría las reglas de multipropiedad.

Sheinbaum dijo que investigarán el esquema de simulación señalado por el reportero. Aunque en México no existe un término legal específico para el delito de “prestanombres y simulación en la propiedad”, dependiendo de las características del caso, estas conductas pueden tipificarse como fraude, evasión fiscal o incluso encubrimiento.

La presidenta confirmó que estas acusaciones serán examinadas por las autoridades correspondientes.

