Supervisan avances de bacheo en Puebla capital

Como parte de los trabajos que impulsa el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib en materia de rehabilitación vial, este día, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar supervisó los avances de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, la cual ha intensificado sus acciones en distintas zonas de la ciudad.

Con sede en la unidad habitacional La Margarita, el funcionario municipal destacó que actualmente se da prioridad a los reportes ciudadanos recibidos a través de distintas plataformas de atención, lo que permite una respuesta más eficiente y focalizada.

“Estamos trabajando todos los días para mejorar las condiciones de nuestras calles, escuchando a la ciudadanía y priorizando zonas de mayor tránsito o con daños más severos”, precisó.

Asimismo, Aysa de Salazar mencionó que esta campaña integral de mantenimiento incluye trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente como en frío, lo cual permite una mayor cobertura y rapidez en las reparaciones.

“La Campaña Capitalina Bacheando Puebla es una muestra clara del compromiso que, el alcalde Pepe Chedraui tiene con las y los poblanos para garantizar una movilidad segura a peatones y automovilistas“.

Cabe destacar que, diariamente la autoridad municipal despliega más de 20 cuadrillas de bacheo en diferentes zonas de la capital con la finalidad de atender con prontitud y eficiencia los reportes ciudadanos.

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui Budib, fortalece las acciones en materia de rehabilitación vial para brindar calles y avenidas funcionales y más seguras.

