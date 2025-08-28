Se inscriben tres candidatos por la rectoría en BUAP

La rectora Lilia Cedillo Ramírez, César Cansino Ortiz, y Ricardo Paredes Solorio se inscribieron como candidatos a la rectoría del periodo 2025-2029 en el edificio Carolino.

La académica acudió a la cita rodeada de porras y mensajes de apoyo de la comunidad universitaria, por lo que tardó más de una hora en llegar al patio del edificio para realizar su trámite.

Mientras saludaba y se toma fotografías con las personas que acudieron a apoyarla, el académico Cansino Ortiz también acudió al registro como candidato, sin embargo, no pronunció ningún mensaje y se retiró del lugar solo.

Cedillo Ramírez se dijo contenta y emocionada por el apoyo que recibe de sus compañeras docentes e investigadoras.

La actual rectora de la BUAP reiteró que está comprometida con hacer un buen papel en la búsqueda de la reelección al cargo, pues consideró que se requiere apoyo a los estudiantes y a la investigación, así como fortalecer el desarrollo tecnológico.

También aprovechó para referir que aumentará la matrícula para que al final de los cuatro años tenga rechazo cero, el compromiso más grande que adquirirá si logra encabezar una segunda gestión.

“Tratar de formar buenos seres humanos, porque yo creo que es fundamental, es lo que requiere nuestro país, además de gente preparada en lo profesional, que sean buenos ciudadanos y buenas personas”, declaró.

La actual rectora mencionó que todavía no sabe a qué hora y en qué lugar arrancará su segunda campaña.

Paredes Osorio fue el último aspirante en acudir a realizar el trámite, una hora antes del cierre del periodo establecido.

¿Quién es Lilia Cedillo?

La rectora de la BUAP es académica, científica e investigadora, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir a la máxima casa de estudios de la entidad poblana en el 2021. Tiene 69 años de edad.

Fue directora del Instituto de Ciencias de la BUAP, del Complejo Universitario y del Centro de Detección Biomolecular de la BUAP.

¿Quién es Ricardo Paredes Solorio?

Es exdirector de la Facultad de Administración, quien fue candidato durante el proceso pasado 2021-2025, el cual perdió ante Cedillo Ramírez.

¿Quién es César Cansino Ortiz?

Es investigador, politólogo y filósofo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

