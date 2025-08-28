Carretera Amozoc-San José Chiapa tendrá más carriles y ciclopista

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que el próximo año ampliará a dos carriles por sentido, la carretera federal de Amozoc a San José Chiapa, intervención que, en una segunda etapa, llegará a la zona de Libres-Oriental.

Durante su visita a Nopalucan, para la entrega de apoyos por más de 16.4 millones de pesos, el mandatario indicó que con la maquinaria del Gobierno de Puebla se atenderá dicha vialidad que contará con ciclopista.

Añadió que,en una segunda etapa, la vialidad será rehabilitada hasta Libres y Oriental, para mejorar su conectividad con la Sierra Norte, para ello, adelantó la adquisición de 10 módulos más de maquinaria.

Asimismo, el mandatario señaló que se rehabilitará la red de carreteras de Nopalucan a Acatzingo y de Grajales a Nopalucan, pasando por San José Chiapa y Soltepec para garantizar mejores condiciones a los habitantes de dichos municipios que a diario circulan por estas vialidades.

En la microrregión 11, integrada por los municipios de Acatzingo, Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador El Seco y Soltepec, el mandatario realizó la entrega de apoyos por 16.4 millones de pesos.

De ese total, 11.8 millones de pesos fueron por 84 apoyos del programa de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla” principalmente para la dignificación de espacios públicos como parques, escuelas y calles.

Mientras que 4.6 millones fueron en apoyos para la Transformación del Campo desarrollo pecuario y acuícola; insumos estratégicos; así como para la modernización y equipamiento del campo.

También entregó 47 mil 098 árboles frutales y forestales que forman parte del “Plan de Reforestación 2025” que en la entidad pretende la plantación de 1.7 millones de ejemplares.

