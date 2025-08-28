Hieren y roban 200 mil pesos a cuentahabiente en San Andrés Cholula

Tres delincuentes armados ejecutaron un robo de 200 mil pesos en efectivo contra un cuentahabiente, mismo que había acudido previamente a un banco para retirar dicha cantidad, en compañía del trabajador de un lote de autos, donde pretendía comprar un vehículo en San Andrés Cholula.

Durante la tarde de este jueves, el hombre iba a comprar un automóvil en la lateral de la Recta a Cholula con altura del Periférico Ecológico, donde le negaron pagar con una transferencia y le solicitaron hacerlo con efectivo.

En ese momento, el ciudadano aceptó acudir a un banco y regresar al día siguiente, sin embargo, un trabajador del establecimiento se ofreció a acompañarlo hasta la sucursal para hacer el trato hoy mismo.

Por lo anterior, el joven y el empleado fueron hasta la colonia La Paz donde retiraron 200 mil pesos en efectivo en BBVA, para después regresar al lote vehicular. No obstante, una vez en el estacionamiento del lote, el afectado fue interceptado por tres hombres armados que le cerraron el paso, le dispararon y le quitaron su dinero.

Sin que nadie más interviniera, los delincuentes escaparon a bordo de un Tsuru. Después de eso, se pidió ayuda para el lesionado, por lo que paramédicos y policías de San Andrés Cholula arribaron al área.

Lo técnicos en urgencias pertenecientes a Protección Civil Municipal dieron atención prehospitalaria al afectado y lo llevaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla, donde fue canalizado, mientras que policías municipales y estatales desplegaron un operativo por la Recta a Cholula y el Periférico Ecológico con la intención de encontrar a los criminales.

Hasta ahora no se han reportado personas detenidas y se ha señalado, que las investigaciones ministeriales deberán ser amplias para determinar si los empleados del lote estaban coludidos con este delito.

