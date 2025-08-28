Investigan muerte de adolescente en Misiones de San Francisco

La muerte de un adolescente ha dado origen a una investigación ministerial, luego de que se presume que el joven manipulaba un lapicero táctico al momento de su fallecimiento.

El 27 de agosto, una familia de la Sección 9 de Misiones de San Francisco escuchó un estruendo dentro de su domicilio. Al indagar el origen del ruido, encontraron a su hijo de 14 años tendido en el piso con una herida en la cabeza.

Los padres trasladaron al menor a un hospital, donde los médicos intentaron brindarle atención especializada. Sin embargo, el joven falleció poco tiempo después.

El peritaje forense determinó que la causa de la muerte fue un impacto de bala de bajo calibre. Presuntamente, el disparo fue ocasionado por un bolígrafo táctico que el adolescente había adquirido en línea.

