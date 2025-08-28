Telcel presenta la Carrera 5G OPPO 2025 en Puebla

Telcel anunció la edición 2025 de la Carrera 5G Telcel OPPO, un evento con causa que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre, con el objetivo de superar la participación del año pasado, que reunió a más de 3 mil corredores, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

La carrera dará inicio a las 07:00 horas en la Plaza Cívica de La Victoria, ubicada en la Zona Histórica de Los Fuertes. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 28 de agosto, con un costo de 425 pesos para el público en general. Como parte del compromiso social de Telcel, los corredores podrán realizar una aportación voluntaria de 30 pesos en beneficio de la Fundación Teletón, recibiendo a cambio una pulsera conmemorativa.

La competencia contará con dos modalidades: 5 y 10 kilómetros, y se dividirá en las siguientes categorías:

Juvenil ( 15 a 19 años )

) Libre ( 20 a 39 años )

) Máster ( 40 a 49 años )

) Veteranos ( 50 a 59 años )

) Veteranos Plus (60 años en adelante)

Además, la carrera es pet friendly, por lo que las mascotas también podrán participar y recibirán medallas conmemorativas al cruzar la meta.

Los participantes recogerán su kit un día antes del evento, que incluirá número, chip cronometrado, abastecimiento en ruta y meta, así como una medalla conmemorativa con la letra “A”. Esta pieza es la última que completa la palabra “PUEBLA” en la serie de carreras, simbolizando un reconocimiento al compromiso de todos los corredores que han participado desde sus inicios.

Félix Acosta Castillo, director general de Telcel Región 07, destacó que la Carrera 5G Telcel OPPO “trasciende el ámbito competitivo y se consolida como una plataforma para promover valores como disciplina, esfuerzo, solidaridad y perseverancia”.

Quienes contraten, actualicen o migren su servicio Telcel podrán acceder a una inscripción preferencial por 325 pesos, válida únicamente en los Centros de Atención a Clientes Telcel de Vía San Ángel, Zócalo, Parque Puebla, Cholula y Huexotitla.

La Carrera 5G Telcel OPPO cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Puebla, el Instituto Municipal del Deporte, Tránsito del Estado y el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla, así como de diversas marcas patrocinadoras que hacen posible este evento.

#Puebla 🏃🏻‍♂️🎽 Telcel anuncia la edición 2025 de su Carrera 5G Telcel OPPO, un evento con causa que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre; se buscará superar la participación del año pasado, que fue de 3 mil competidores.



La carrera se divide en dos modalidades: 5 y 10… pic.twitter.com/vIsGIRIbzK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 28, 2025

Te recomendamos: