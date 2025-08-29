Inicia pavimentación con concreto hidráulico en dos calles de Zacatlán

El Ayuntamiento de Zacatlán, bajo la dirección de Bety Sánchez, ha iniciado la pavimentación con concreto hidráulico de la privada 20 de Noviembre y el andador de la Cañada. Esta acción se lleva a cabo como parte del programa Transformando Caminos.

Hoy, Bety Sánchez realizó una gira de trabajo para dar inicio a estas obras. La pavimentación de la privada 20 de Noviembre responde a una demanda de docentes y padres de familia, quienes han solicitado mejoras en esta calle que conecta con las oficinas de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE) número 19.

Los trabajos incluirán la colocación de alumbrado público, guarniciones y banquetas. Rodolfo Barrera Jimeno, titular de la CORDE, agradeció a la presidenta municipal por atender esta necesidad histórica de la comunidad.

Además, se pavimentará el andador de la Cañada, donde se construirán un muro de contención y escaleras para mejorar la movilidad de los vecinos. Los residentes expresaron su reconocimiento a Bety Sánchez, destacando su compromiso al iniciar esta obra en menos de un año desde su promesa.