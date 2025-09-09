Automóvil se incendia tras carambola en Periférico Ecológico

La mañana de este martes se registró un accidente múltiple sobre Periférico Ecológico, a la altura de la zona conocida como La Vista, donde uno de los vehículos involucrados terminó completamente envuelto en llamas.
El percance ocurrió aproximadamente a las 7:30 a.m. e involucró al menos cuatro unidades. De acuerdo con testigos, un vehículo Mazda 3 frenó de manera repentina; una camioneta blanca que circulaba detrás logró detenerse a tiempo. Sin embargo, un Chevrolet Beat, que venía a continuación, no logró frenar y colisionó con la camioneta. Acto seguido, fue impactado por otro vehículo de color café.
El fuerte golpe provocó que el Beat comenzara a incendiarse desde el motor. En cuestión de minutos, las llamas envolvieron toda la parte frontal de la unidad. Afortunadamente, los ocupantes lograron salir a tiempo y ponerse a salvo.
No se reportan personas lesionadas ni fallecidas. Elementos de seguridad pública acudieron al sitio, abanderando la zona para evitar un nuevo accidente. Bomberos llegaron para sofocar el incendio.
Paramédicos también atienden a los tripulantes, quienes presentan crisis nerviosas.
El tráfico en la zona es intenso, ya que el accidente ocurrió sobre el carril de alta velocidad con sentido a la autopista México-Puebla. Se recomienda circular con extrema precaución o, de ser posible, evitar la zona para no contribuir a la congestión vial.