Caos vial en la México-Puebla por volcadura de pipa con hidrocarburo

La madrugada de este martes, una pipa cargada con hidrocarburos volcó sobre la autopista México-Puebla, lo que provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos y generó un intenso caos vial durante las primeras horas del día.
El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 39. Según testimonios de personas presentes, el conductor de la pesada unidad habría perdido el control tras quedarse dormido, lo que ocasionó que el vehículo volcara a un costado de la vialidad.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Debido al tipo de carga que transportaba la pipa —altamente inflamable—, elementos de Protección Civil, en coordinación con personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), iniciaron labores para retirar la unidad siniestrada.
La operación obligó a la Guardia Nacional a implementar un cierre parcial de la autopista, lo que derivó en largas filas de automóviles. Algunos conductores quedaron varados, mientras que otros optaron por evitarla.
CAPUFE recomendaba utilizar vías alternas: con dirección a la Ciudad de México, desviarse desde el kilómetro 63; y hacia Puebla, hacerlo desde la Plaza de Cobro San Marcos.
A las 10:28 horas, se informó que se restablecía la circulación con reducción de carriles. El personal continúa realizando las maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada y labores de limpieza.