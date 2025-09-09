Caos vial en la México-Puebla por volcadura de pipa con hidrocarburo

La madrugada de este martes, una pipa cargada con hidrocarburos volcó sobre la autopista México-Puebla, lo que provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos y generó un intenso caos vial durante las primeras horas del día.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 39. Según testimonios de personas presentes, el conductor de la pesada unidad habría perdido el control tras quedarse dormido, lo que ocasionó que el vehículo volcara a un costado de la vialidad.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 39, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa realizando las maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada y labores de limpieza.

Debido al tipo de carga que transportaba la pipa —altamente inflamable—, elementos de Protección Civil, en coordinación con personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), iniciaron labores para retirar la unidad siniestrada.

La operación obligó a la Guardia Nacional a implementar un cierre parcial de la autopista, lo que derivó en largas filas de automóviles. Algunos conductores quedaron varados, mientras que otros optaron por evitarla.

CAPUFE recomendaba utilizar vías alternas: con dirección a la Ciudad de México, desviarse desde el kilómetro 63; y hacia Puebla, hacerlo desde la Plaza de Cobro San Marcos.

A las 10:28 horas, se informó que se restablecía la circulación con reducción de carriles. El personal continúa realizando las maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada y labores de limpieza.

#ConexiónVial 🗣️ Permanece cerrada en ambos sentidos la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 39, por volcadura de una pipa esta madrugada.

Autoridades y cuerpos de emergencia trabajan en el punto.



