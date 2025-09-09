Hallan cuerpo con signos de violencia en Santa María Coronango

El cuerpo sin vida de una persona envuelta en plástico fue localizado la tarde del lunes en el municipio de Santa María Coronango, lo que motivó el inicio de una investigación.

Habitantes de la comunidad Misiones de San Francisco reportaron a emergencias la presencia de un bulto sospechoso en la Privada Lázaro Cárdenas. Al llegar, la Policía Municipal confirmó que se trataba de un cadáver con múltiples huellas de violencia.

La zona fue resguardada y horas después la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la identidad y características de la víctima son desconocidas, y se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.

