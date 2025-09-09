IBERO Puebla destaca iniciativa de Ley de Participación Ciudadana

El proyecto de Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana para el estado de Puebla, elaborado de manera colectiva por 28 organizaciones, especialistas y ciudadanos, es una demanda legítima y urgente. Con esta propuesta se busca saldar una deuda histórica, ya que Puebla es una de las cuatro entidades del país que aún no cuenta con un marco normativo específico en la materia.

Actualmente, 28 estados de la República tienen leyes de participación ciudadana. Solo San Luis Potosí, Estado de México, Campeche y Puebla carecen de una legislación en la materia, lo que coloca a la entidad en clara desventaja respecto al resto del país.

La iniciativa nombrada Puebla Participa surge de un análisis exhaustivo de todas las leyes estatales de participación ciudadana en México, en el que la IBERO Puebla participó a través de sus institutos y observatorios, con el objetivo de que el estado destaque con una legislación progresista que parte de las mejores prácticas del país.

En rueda de prensa, Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, celebró esta presentación, pues “se culmina un gran esfuerzo de cooperación académica”. Aseguró que “el que la IBERO Puebla, como Universidad que quiere ser pertinente para la sociedad, haya podido prestar humildemente sus conocimientos” representa una acción significativa en pro de la población.

“La participación de los ciudadanos es fundamental en la democracia. La democracia no es el mayoriteo en las elecciones, es el poder dar espacio a todas las voces que conforman la sociedad”: Dr. Alejandro Guevara

Por su parte, Roberto Alonso Muñoz, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, remarcó la importancia de este proyecto. “Es un piso mínimo que reúne condiciones de participación ciudadana”, pues garantiza “una participación más efectiva, de mayor calidad, más natural”. El académico refrendó: “Estamos en ese momento crucial de que el Estado pueda avanzar en esa materia”.)

Luis Javier Moreno Benjumea, codirector de la organización de la sociedad civil Política Colectiva, detalló cómo han funcionado las leyes de participación ciudadana en el país y por qué esta es necesaria, pues, basado en los mecanismos vigentes, afirmó que “la participación ciudadana nace como esta oportunidad de cultivar desde la paz”.

Hasta hoy, por ejemplo, la legislación poblana (a través de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla) solo contempla la iniciativa ciudadana como instrumento de participación, pero con un requisito desproporcionado: el respaldo del 2.5% de la lista nominal del estado, es decir, más de 124,000 firmas.

Para quienes impulsan esta ley, esto es una barrera inalcanzable e ilógica si se considera que en seis estados del país basta con una sola firma para que una iniciativa pueda ser tramitada por el poder legislativo local (Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Baja California Sur).

De acuerdo con las encuestas de confianza del INEGI (ENCOAP y ENCIG 2023), los partidos políticos y los congresos locales son las dos instituciones en las que menos confía la ciudadanía. Esta situación exige acciones concretas para revertir la desconfianza y abrir nuevos canales de diálogo.

La propuesta fue detallada por Laura Elisa Morales Villagrán, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. Esta iniciativa contempla 16 mecanismos de participación ciudadana, entre los que se encuentran: Iniciativa Ciudadana, Plebiscito, Referéndum, Revocación de Mandato, Audiencias Públicas, Cabildo Abierto, Colaboración Ciudadana, Comités de Participación, Consejos Consultivos, Consulta Pública, Mecanismos de Participación para Niñas, Niños y Adolescentes, Parlamento Abierto y Comparecencia Pública.

La presidenta explicó que se trata de una propuesta amplia y plural de herramientas que buscan garantizar que las personas puedan opinar, decidir e incidir en los asuntos públicos, partiendo de la idea central de concebir la participación como un derecho.

Eunice Ruedas Valdez, enlace regional del Diálogo Nacional por la Paz, explicó que Puebla tiene la oportunidad histórica de convertirse en referente nacional en democracia participativa, si las y los legisladores deciden atender esta demanda ciudadana legítima y apostar por un proceso abierto, plural y deliberativo para su discusión y aprobación.

Finalmente, el titular de la Rectoría remarcó que las organizaciones que impulsan esta propuesta hacen un llamado al Congreso del Estado para que con voluntad y de la mano de la sociedad poblana se fomente tal proceso y este desemboque en la aprobación de una Ley de Participación Ciudadana moderna, progresista y garantista.

Las organizaciones participantes en esta iniciativa son: Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la IBERO Puebla; Política Colectiva; Comité Estatal de Participación Ciudadana de Puebla; Laboratorio de Observación y Estrategia Ciudadana Puebla, A. C.; Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos; Asamblea Social del Agua; Red Nacional por la Paz; Manu Vive, A. C.; Observatorio Ciudadano Urbano y Ambiental para el estado de Puebla; Asociación de Fraccionamientos, A. C.; Atilla México; Colectiva por el Bienestar Social; Tizza Participación y Planeación Activa; Árboles Patrimoniales de Puebla; Mujeres por el Derecho al Cuidado y Una Vida Libre de Violencia; Visión Urbana 2029; Consejo Ciudadano por el Cuidado, Conservación y Preservación de la Laguna de Chignahuapan; +Integridad MX; RED Puebla Para Todos; Jóvenes Líderes Emprendedores; Fundación Axio; Red Internacional de Gestión de Proyectos Culturales Comunitarios: Mujeres por el Patrimonio; Corporativo Zago; INHUS, A. C.; Consejo Intercultural de Lenguas; MANADA Cultura de Paz; Consejo de Participación Ciudadana de Desempeño Gubernamental; Salvando el Cerro de Amalucan, y Pulsando Paz iniciativa REAFCA.

