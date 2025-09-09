Universidad IEU destaca en Concurso Universitario de Mixología

La Universidad IEU se enorgullece en anunciar la destacada participación de sus estudiantes de Gastronomía en el Concurso Universitario de Mixología, realizado dentro del Congreso y Festival Latino Gastronomic, donde se obtuvo el reconocimiento como segundo lugar tras una fuerte competencia.

Este reconocimiento refleja el talento, creatividad y disciplina de los futuros profesionales de la Gastronomía en IEU, quienes sorprendieron al jurado al transformar diversos ingredientes en cócteles innovadores que sobresalieron frente a propuestas de prestigiosas universidades del estado.

La obtención de este premio no solo representa un logro académico, sino también un orgullo para la comunidad universitaria, confirmando que nuestros estudiantes son ejemplo de esfuerzo, pasión y excelencia.

“Felicidades a nuestros competidores que enorgullecen a la universidad, siendo Rinos y siendo Imparables”, expresó la coordinación académica al reconocer el esfuerzo de los participantes.

Con este logro, Universidad IEU reafirma su compromiso de impulsar a sus estudiantes a alcanzar sus metas, vivir experiencias significativas y dejar huella en cada ámbito profesional.

Este importante festival se llevó a cabo del 4 al 7 de septiembre en el Auditorio Metropolitano de Puebla, donde nuestra prestigiada universidad estuvo presente, siempre ofreciendo calidad en sus estudiantes y excelencia en las participaciones universitarias.

