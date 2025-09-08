Proponen en Congreso ampliar atribuciones del Comité de Atención Ciudadana

Con el propósito de mejorar los procesos de atención, gestión y vinculación con las personas, en sesión del Comité de Atención Ciudadana se presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado.

La propuesta fue impulsada por la legisladora María Soledad Amieva Zamora, para fortalecer y ampliar las atribuciones del Comité de Atención Ciudadana, a fin de modernizar el marco normativo y que este órgano colegiado refleje su papel estratégico en la vinculación con la sociedad.

Además, se plantea facultar al Comité de Atención Ciudadana para que pueda proponer al órgano de gobierno del Congreso los protocolos para la correcta atención de ciudadanas y ciudadanos en situación de vulnerabilidad, los cuales tendrán que efectuarse con perspectiva de género, discapacidad, diversidad sexual e interculturalidad.

La diputada María Soledad Amieva Zamora señaló que esta iniciativa brinda la oportunidad de otorgar una atención adaptada y adecuada para todas las personas, así como fortalecer la vinculación con la sociedad y dirigir sus propuestas a las Comisiones correspondientes.

Por su parte, las diputadas Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, Fedrha Isabel Suriano Corrales y Esther Martínez Romano, así como los diputados Roberto Zataráin Leal y Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, destacaron los beneficios de la propuesta legislativa, así como el impacto que tendrá en la labor de gestión y atención de las necesidades ciudadanas.

