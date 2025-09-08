Omar Muñoz concluye entrega de kits escolares en Cuautlancingo

La niñez es prioridad para el gobierno de Cuautlancingo y por ello puso en marcha el programa “Escuela Segura”, con el que se entregaron 11 mil kits escolares en las primarias, preescolares y CAICS de la cabecera municipal, juntas auxiliares e inspectorías.

El Presidente Municipal, Omar Muñoz, y la titular del DIF, Tere Alfaro, además de las y los regidores, acudieron a las instituciones educativas para otorgar este apoyo, cuyo objetivo es contribuir a la economía familiar en el inicio del ciclo escolar 2025-2026.

El edil expresó desde la escuela vespertina Miguel Hidalgo y Costilla que las escuelas son semilleros de los futuros profesionistas, líderes sociales y empresarios, al ser la educación la herramienta posibilitadora del cambio y la transformación: “Mi gobierno está comprometido y entregado a la niñez de la comunidad y por ello gestionamos este programa que por primera vez se implementó”.

“Todo lo que hacemos tiene un impacto positivo en cada niña y niño, así como en sus familias, y con esta institución tengo un doble compromiso porque están en construcción tres salones y vamos a gestionar con la Secretaría de Infraestructura poder arreglar otros que no fueron atendidos por administraciones pasadas”, agregó.

El alcalde sostuvo que se van a dignificar las 43 escuelas primarias y demás planteles de cualquier nivel de la demarcación, tanto con recursos propios como en conjunto con el gobierno del estado a través del CAPCEE.

“Queremos que Cuautlancingo se destaque por ser cuna de la educación para nuestros niños, adolescentes y jóvenes y con estas intervenciones, además de la construcción de la universidad de la tecnología, la de la salud y el bachillerato tecnológico, lo vamos a lograr”, finalizó.

