Cuautlancingo entrega más de 2 mil kits escolares

El Presidente Municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, y la titular del DIF, Tere Alfaro, entregaron 2 mil 665 kits escolares en distintas instituciones educativas mediante el programa “Escuela Segura”.

El edil refirió en las primarias “Frida Kahlo” y “Cadete Virgilio Uribe” que este programa es emblemático al ser el primero en su tipo en la comunidad y que servirá de base para que las siguientes administraciones lo implementen.

“Estamos dejando un precedente y construyendo cimientos fuertes en materia educativa, pero el verdadero cambio es un trabajo tripartito entre los alumnos, el apoyo de las autoridades escolares y de gobierno y el de los padres de familia, quienes deben sembrar semillas diferentes en sus hijos; si no, nada cambia”, expresó.

“En mi gestión queremos que todos los alumnos estudien en condiciones adecuadas, con un mejor ambiente educativo y asegurarles un porvenir esperanzador. Esto forma parte de uno de los ejes rectores de mi gobierno y vamos a continuar trabajando con base en ello y al servicio de toda la niñez de Cuautlancingo”, concluyó.

Por otro lado, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro, hizo entrega de kits en el CAIC y el Preescolar “5 de Mayo” de San Lorenzo Almecatla, así como en las primarias Lic. Vicente Lombardo Toledano y Miguel Hidalgo y Costilla.

La titular del organismo señaló que mediante el trabajo del DIF buscan dejar huella en cada uno de los niños: “Los detalles que reciben en esta etapa de su vida se quedan para siempre guardados en su corazón y su memoria y vamos a trabajar en beneficio de ellos hasta que la dignidad se haga costumbre, al igual que nuestro edil Omar Muñoz”.

Cabe mencionar que el alcalde estuvo acompañado por la legisladora Norma Pimentel, quien lo felicitó por siempre pensar en la niñez e implementar este tipo de programas. Asimismo, repartió a los alumnos la “Cartilla de Derechos de las Mujeres”, para concienciarlos desde la infancia sobre la violencia de género.

