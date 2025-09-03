Congreso impulsa diálogo con libro sobre derechos humanos y conocimiento

Con la finalidad de abonar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa al abrir espacios de reflexión en torno a distintas problemáticas, en el Congreso del Estado se llevó a cabo la presentación del libro “Estatuto de los derechos humanos en la sociedad del conocimiento”.

En su mensaje de bienvenida, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez señaló que con estos espacios de diálogo se promueve el respeto a los derechos humanos, la inclusión y el humanismo.

La diputada presidenta del Comité de Diario de Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales también puso énfasis en la necesidad de impulsar la cultura y la lectura, que “nos sirve para ser mejores seres humanos”.

El autor del libro “Estatuto de los derechos humanos en la sociedad del conocimiento”, Ntumbua Tshipamba, destacó que, en su obra, se hace una crítica de la interpretación literal de los derechos humanos, que puede llevar a perpetuar injusticias, por lo que se propone una hermenéutica crítica que considere el contexto y las relaciones de poder para garantizar una verdadera coexistencia humana.

Asimismo, señaló que en el texto se hace una conceptualización del acceso al conocimiento, como un derecho humano esencial en la sociedad actual, y esto no se limita a la libertad de información, sino que abarca la educación de calidad, la participación en la producción de saberes y la capacidad de utilizar el conocimiento para el desarrollo personal y comunitario.

