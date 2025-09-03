Congreso de Puebla analiza historia del chile en nogada

Con la finalidad de analizar la historia de uno de los platillos emblemáticos de la gastronomía poblana, en la sede del Congreso del Estado se llevó a cabo el conversatorio “Historia del chile en nogada”, el cual fue organizado por la presidenta de la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura, Angélica Alvarado Hernández.

Durante esta actividad, la legisladora destacó la fusión de historia, sabores y tradiciones que hacen del chile en nogada el platillo barroco por excelencia de la cocina poblana.

“Por eso nos da mucho orgullo saber que Puebla es la cuna del chile en nogada y de otros platillos como el mole poblano, que no solo representan nuestra gran riqueza culinaria, sino un factor relevante para impulsar el turismo y el desarrollo económico de las regiones”, destacó la diputada.

Angélica Alvarado señaló que a través de estos conversatorios no solo se conoce la historia de nuestra cultura culinaria, sino también nos ayuda a preservarla y mantenerla viva para esta y futuras generaciones.

Por su parte, el diputado José Luis Figueroa Cortés reconoció la labor de la legisladora para difundir y promover la cultura y la gastronomía de nuestra tierra.

En este evento, se contó con la participación del director de Cronistas del Estado de Puebla, Pedro Mauro Ramos.

