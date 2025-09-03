Lilia Cedillo propone becas alimentarias para estudiantes BUAP

Al visitar la preparatoria “Alfonso Calderón Moreno” como parte de su campaña para la titularidad de la Rectoría, Lilia Cedillo Ramírez destacó que su visión es fortalecer el crecimiento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con sensibilidad y dando continuidad a proyectos.

En su mensaje, la académica comentó que el objetivo de continuar en la máxima casa de estudios no es “empezar desde cero”, sino reforzar los programas académicos y de bienestar a favor de la comunidad tanto estudiantil como docente.

Comentó que la familia universitaria son todas y todos, por lo que continuará con la ampliación de oportunidades en los ámbitos de la ciencia, el arte, la cultura, entre otros. Agregó que mejorar el futuro de las y los jóvenes no es trabajo de una sola persona, es colectivo; “es la suma de los esfuerzos de nuestra comunidad para hacer crecer a la universidad.

Cedillo Ramírez añadió que garantizará el acceso a becas alimentarias con la finalidad de que aquellas y aquellos estudiantes que no tengan acceso al comedor universitario puedan tener un apoyo en este rubro, lo que coadyuvará a su desarrollo académico.

En este día de campaña, la doctora en Microbiología también visitó las facultades de Lenguas y de Cultura Física para escuchar las necesidades de las alumnas, alumnos y personal.

