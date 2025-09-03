Persecución termina con captura de presuntos asaltantes en San Andrés Cholula

Durante una persecución, autoridades municipales lograron la detención de tres hombres presuntamente involucrados en un intento de robo con violencia en San Andrés Cholula.

Un ciudadano reportó a emergencias que, mientras circulaba en su vehículo por el municipio de Santa Clara Ocoyucan, fue interceptado por una camioneta tipo Ford de color rojo cuyos ocupantes lo amenazaron para obligarlo a descender de su unidad.

Sin embargo, el conductor reaccionó rápidamente y emprendió la huida, siendo perseguido por los presuntos delincuentes. Al percatarse de la llegada de patrullas, los sospechosos intentaron escapar.

La persecución se prolongó hasta el Bulevar Los Reyes, donde elementos de Ocoyucan recibieron apoyo de la Policía municipal de San Andrés Cholula. La camioneta fue interceptada poco después de la salida de Lomas de Angelópolis, con rumbo hacia la Vía Atlixcayotl.

De la unidad fueron retirados tres hombres, quienes fueron detenidos de inmediato. La camioneta, que carecía de placas, fue remolcada y puesta a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones correspondientes.

