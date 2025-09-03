12 personas con prisión preventiva por delitos contra la salud en Texmelucan

La Fiscalía General del Estado informa que el Juez de Control calificó de legal la detención y otorgó prisión preventiva oficiosa en contra de 12 personas (5 mujeres y 7 hombres), por delitos contra la salud, tras la ejecución de un cateo en cuatro bares del municipio de San Martín Texmelucan, en cumplimiento de mandatos judiciales.

Durante el fin de semana, agentes de la Fiscalía, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), aseguraron en los inmuebles diversas dosis de droga como metanfetamina, cocaína, marihuana y detuvieron a 69 personas.

Es importante destacar que, derivado de las investigaciones, se obtuvo evidencia que permitió acreditar que dichos lugares eran utilizados como centros de operación para actividades delictivas relacionadas con el comercio de drogas, por lo que se realizó el aseguramiento de las personas que se encontraban en estos lugares al momento de los cateos, bajo los protocolos correspondientes.

Tras realizar el análisis individualizado de cada caso y al no encontrarse elementos de prueba que acreditaran la participación activa de 57 personas en las conductas delictivas investigadas, el agente del Ministerio Público determinó su liberación en estricto apego a los principios de legalidad y presunción de inocencia.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó como legal la detención de 12 personas, 5 mujeres y 7 hombres, quienes se encuentran con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y será el próximo viernes cuando se resuelva su situación jurídica con base en los datos de prueba.

Estas actuaciones se realizaron con estricto apego a derecho, en cumplimiento de un mandato judicial, por lo que la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con el respeto a los derechos humanos y con la protección y paz de la población.

