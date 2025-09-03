SEDIF Puebla promueve adopción para niñas, niños y adolescentes

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) invita a aquellas parejas que tienen el sueño de ser papás a acercarse a esta dependencia, donde podrán iniciar el proceso de adopción de un niño, niña y/o adolescente, para que crezcan en un entorno familiar y de responsabilidad social.

La presidenta del Patronato, Ceci Arellano, pide a las y los ciudadanos que hagan conciencia del problema que enfrenta la niñez y la adolescencia institucionalizada al no crecer en una familia. Invita a conocer el programa permanente de adopciones del SEDIF, debido a que hay pequeñas y pequeños en espera de un proyecto de vida y de amor que los hagan mujeres y hombres de bien.

Asimismo, Ceci Arellano subrayó que es en la familia donde aprenden valores, habilidades sociales y desarrollan su identidad, autoestima y un sentido de pertenencia, fundamentales para su crecimiento sano y completo.

“Cada integrante del organismo busca día a día un hogar para las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo custodia del SEDIF y son susceptibles de adopción. Ellas y ellos están ávidos de amor, y quieren compartir sueños, anhelos y experiencias”, abundó la presidenta del Patronato.

Además, dijo que las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción requieren personas que estén dispuestas a darles amor y construir con ellos una nueva familia, por lo que el organismo emprende una campaña para fomentar la adopción.

Para María y Fernando Álvarez, la adopción rebasó todas sus expectativas, pues el escuchar la palabra mamá o papá es algo que no tiene una medición. Expresaron que es algo pleno, que llena de alegría sus vidas: “Cuando te llega ese corazoncito, te das cuenta de que valió la pena todo”. De igual manera, ambos padres invitan a las familias poblanas que estén en posibilidades de asumir esta responsabilidad a que lo hagan, sin importar el tiempo que les lleve, toda vez que siempre van acompañados de especialistas del Sistema Estatal DIF, quienes les explican paso a paso y les dan confianza.

Para poder darles una familia y un hogar a las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, las y los interesados podrán consultar los procedimientos y requisitos en la siguiente liga https://tinyurl.com/2b54w8fs. De igual manera, podrán pedir información en la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, ubicada en Carretera Federal a Atlixco 21, Emiliano Zapata, 72824 San Bernardino Tlaxcalancingo, Pue., y ser orientados vía telefónica al 222 295 1712 y por WhatsApp 222 866 2013.

Te recomendamos: