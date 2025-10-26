Armenta entrega 129 apoyos agropecuarios en Francisco Z. Mena

En Francisco Z. Mena, el gobernador Alejandro Armenta Mier realizó la primera entrega de apoyos por indemnizaciones agropecuarias en beneficio de 129 productoras y productores de las localidades de La Ceiba y La Máquina, pertenecientes a dicho municipio.

Como parte de las acciones de respuesta ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias en la Sierra Norte, mandatario otorgó 129 apoyos del Programa de Atención de Contingencias Agropecuarias, con un monto total de 633 mil pesos.

Dichos recursos servirán para resarcir pérdidas en cultivos de granos básicos, hortalizas, frutales y ornamentales, con el propósito de ayudar a las y los productores a recuperar sus cosechas y reactivar su economía.

Durante su visita, el gobernador supervisó los avances en la rehabilitación de caminos, puentes y viviendas afectadas por las intensas lluvias y agradeció a la Sedena, Marina y Guardia Nacional por las labores de rescate, traslado de víveres y reconstrucción de accesos en esta región.

Manifestó su compromiso con la reconstrucción total de la zona y anunció proyectos productivos para fortalecer la economía local, como la creación de una cooperativa de productores de limón.

Por su parte, la secretaria de Bienestar estatal, Laura Artemisa García Chávez, informó la entrega de dos cheques por un monto superior a 337 mil pesos para el mejoramiento del puente peatonal de Laberinto y la adquisición de equipo educativo para la telesecundaria de La Máquina.

Previamente, Alejandro Armenta visitó las localidades de El Palmar y Santa Lucía, en Tenampulco, las cuales resultaron afectadas por las recientes lluvias, ahí supervisó el Puente El Palmar, donde constató el impacto del río durante su crecida, por ello prometió que a través del programa de Obra Comunitaria rehabilitarán el acceso a la localidad, misma que conecta con Veracruz, sumado a ello trabajarán en construir la carretera hasta la cabecera municipal.

Cabe mencionar que, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Puebla estima el gasto de al menos 16 millones de pesos para cubrir las afectaciones a 2 mil 800 productores por las intensas lluvias de hace dos semanas.

Aunque todavía no se concluye el censo de daños al sector agrícola, se han contabilizado, al menos 3 mil hectáreas de cultivos de café, granos básicos, cítricos, jengibre, entre otros, con pérdidas; así como más de 500 cabezas de ganado y seis granjas acuícolas que tuvieron afectación.

